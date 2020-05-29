СК РФ направил в суд Вологды дело о гибели ребенка в приемной семье

Вологда, 29 мая. Следственные органы завершили расследование дела в отношении экс-сотрудников соцзащиты Вологды Григория Полякова и Раисы Понидаевой, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Поляков обвиняется в халатности, которая повлекла причинение тяжкого вреда здоровью ребенка, Понидаева — в подлоге. Материалы дела были направлены в суд.

Сотрудники СК РФ установили, что в апреле 2017 года малолетний Степан Кукин был отправлен под опеку Юлии Блохиной.

Органы соцзащиты не контролировали, в каких условиях живет ребенок. Для отчетности были изготовлены фиктивные акты проверки. Насилие со стороны опекунов в отношении Степана оставалось безнаказанным.

В августе 2018 год пьяная Блохина сильно избила мальчика, после чего пострадавший впал в кому. Женщина убедила родную дочь взять вину в избиении ребенка на себя. А супруг Блохиной скрыл следы преступления.

Врачи не смогли спасти жизнь ребенка. На суде Блохину приговорили к 18 годам лишения свободы, а ее мужа — к четырем годам.