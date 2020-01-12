Вологда, 12 января. Эвакуаторы будут массово очищать улицы от автомобилей, мешающих уборке города от снега в Вологде. Водителей предупредили, что спецтехника появится на улицах города с 13 января.

Отмечается, что местные жители паркуют свой автотранспорт так, что проезды оказываются заблокированными. Из-за этого уборочная техника не может добраться до проблемных участков и качественно выполнить работы по очистке улиц от снега. Горожане пренебрегают правилами парковки, игнорируют дорожные знаки и остаются глухи к просьбам чиновников, передает infox.ru.

Во время дежурства спецтехнику будут сопровождать эвакуаторы. Автомобили, припаркованные с нарушениями, будут доставлены на штрафстоянку. За соблюдением законности процесса будут следить инспекторы Государственной автомобильной инспекции.

Ранее сообщалось, что в Москве выросли расценки на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей и их хранение на штрафстоянках. Рост цен составил 200 рублей для легковых машин и 1400 рублей для грузовых. Стоимость суток хранения транспортных средств составит в зависимости от категории от 540 до 2300 рублей, передает «Ридус».