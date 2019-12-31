Полицейские спасли провалившегося под лед подростка в Вологодской области

Вологда, 31 декабря. Сотрудники полиции в Вологодской области спасли подростка, провалившегося под лед. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Группа несовершеннолетних детей решила покататься по льду на коньках по реке Ворожа в городе Устюжна. Об этом местный житель сообщил сотрудникам правоохранительных органов.

«В сумерках были видны только силуэты и лучи фонариков. Неожиданно свет одного фонаря погас, ребята стали звать на помощь», — отметила Волк.

По ее словам, один из подростков провалился под лед. Лейтенант полиции Егор Першин спас подростка, вытащив его из воды. Ребенка доставили в больницу.