Семь человек пострадали в ДТП под Вологдой

Вологда, 31 декабря. Семь человек получили травмы при столкновении двух машин в ночь на 31 декабря в Вологодской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 00.35 по московскому времени на 185-м километре автомобильной трассы Вологда — Новая Ладога. Женщина, находившаяся за рулем машины марки Hyundai, не справилась с управлением транспортным средством и совершила занос, после чего произошло столкновение с автомобилем Honda.

Семь человек, в том числе трое детей, получили травмы, синяки и ушибы, их незамедлительно госпитализировали в больницу. По предварительным данным, причина аварии — гололед на дороге.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.