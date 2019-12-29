Появились фото с места страшного ДТП с участием иномарок в Вологодской области

Вологда, 29 декабря. Четыре человека стали жертвами ДТП в Вологодской области, Федеральное агентство новостей публикует фото с места происшествия.

Авария произошла в ночь на 29 декабря на 676-м километре трассы Москва — Архангельск. По предварительной информации, водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Nissan Almera.

Во второй иномарке погибли четыре человека: сам водитель, девушка 1997 года рождения, еще одна пассажирка 1975 года рождения и мужчина 1975 года рождения.

Пассажиры Ford получили ранения, их госпитализировали. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.