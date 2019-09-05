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Участковый вернул жительнице Вологодской области похищенные мошенниками деньги

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Участковый вернул жительнице Вологодской области похищенные мошенниками деньги

Вологда, 5 сентября. Участковый Михаил Улицкий помог жительнице Кадуйского района Вологодской области вернуть деньги, которые похитили мошенники. Об этом сообщается в официальной группе МВД России «ВКонтакте».

Потерпевшая из поселка Кадуй рассказала, что к ней пришли люди и начали настойчиво предлагать специальные противопожарные датчики и прибор дымо- и газоопределения. Женщина приобрела оборудование за 1,5 тысячи рублей.

Ее соседка позвонила в МЧС и выяснила, что эти датчики не нужны. Она сообщила в полицию о мошенниках. Правоохранители задержали мужчин с оборудованием, устанавливаются их личности.

«Для любого участкового работа по заявлению — обыденное дело. Я не считаю этот случай чем-то выдающимся», — рассказал Михаил Улицкий.

Он отметил, что просто выполнял свою работу. На странице МВД отмечается, что россияне должны быть бдительны, нельзя поддаваться на уловку об установке платного оборудования. Сначала нужно подтвердить эту информацию в профильных ведомствах.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии помогли МЧС спасти мальчика в Ижевске.

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