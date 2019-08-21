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Пилот погиб при крушении вертолета в Вологодской области

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Пилот погиб при крушении вертолета в Вологодской области

Вологда, 21 августа. Пилот частного вертолета погиб при его крушении в Вологодской области. Как сообщает пресс-служба МЧС, воздушное судно задело линию электропередач и рухнуло в реку.

Частный вертолет, рассчитаный на двух человек, упал в реку Суду в районе населенного пункта Сойволовская Череповецкого района Вологодской области. Как передает «Комсомольская правда», судном управлял исполнительный директор ООО «Череповецдорстрой» Евгений Макаров, который скончался на месте трагедии.

Известно, что перед крушением вертолет задел линию электропередач и не смог больше оставаться в воздухе. Он упал в реку недалеко от моста на трассе А114. Тело пилота было найдено в 10 метрах от места крушения, а затем было опознано.

Отметим, что о полетах на вертолете в данном районе никто не заявлял. В настоящее время из реки Суда торчит крыло разбившегося авиасудна.

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