Микроавтобус и два автомобиля попали в ДТП в Вологодской области, есть жертвы

Вологда, 21 августа. Микроавтобус и два автомобиля столкнулись в Вологодской области. Жертвой ДТП стала женщина, еще восемь человек пострадали, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Автокатастрофа произошла во вторник в 19.05 по московскому времени. Водитель микроавтобуса Hyndai не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с легковыми авто.

В результате столкновения погибла пассажир автомобиля Chevrolet — женщина, 1960 года рождения. Водитель и второй пассажир автомобиля Chevrolet пострадали. В микроавтобусе пострадали шесть пассажиров. Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, они получили незначительные травмы.

В микроавтобусе ехали в Череповец работники одного из предприятий.

Еще одно страшно ДТП произошло во вторник в Челябинске, передавал RT. Водитель автомобиля КамАЗ не справился с управлением и столкнулся с автобусом Peugeot. В результате ДТП девять человек были госпитализированы. В общей сложности пострадали 13 человек, в том числе 17-летний подросток.