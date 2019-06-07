Следователи раскрыли жестокое убийство десятилетней давности в Вологде

Вологда, 7 июня. Вологодский суд признал виновым жителя поселка Суды в убийстве, совершенном в июне 2009 года, говорится в сообщении на сайте СУ СК России.

В октябре 2018 года родственники погибшего пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину, что убийство осталось не раскрытым. Дело несколько раз передавали разным следователям, но безрезультатно.

По поручению Бастрыкина материалы уголовного дела передали в центральный аппарат СК России. По данным ведомства, обвиняемый Владимир Симанов, находясь в состоянии алкогольного пьянения, во время ссоры задушил мужчину.

Суд признал достаточными собранные доказательства вины Симанова в убийстве. Его приговорили к десяти годам колонии строго режима.