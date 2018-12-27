Жителя Вологды задержали за избиение восьмимесячного сына



Вологда, 27 декабря. Следователи возбудили уголовое дело в отношении жителя Вологды, который подозревается в избиении восьмимесячного сына, говорится в сообщении СУ СКР по Вологодской области.

Мужчина задержан, возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Вечером 26 декабря в местную больницу госпитализировали малыша с закрытой черепно-мозговой травмой.

Соседи сообщили в полицию о криках и конфликте в квартире подозреваемого. Еще один четырехлетний ребенк был изъят из семьи, поскольку у его матери были зафиксированы следы от побоев. Следователи собирают материалы для заключения мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы во время ссоры с супругом нанесла ему несколько ножевых ранений в живот. Пострадавшего госпитализировали.