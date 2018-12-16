В Вологде продолжаются работы по разбору завалов после взрыва газа: опубликовано видео

Вологда, 16 декабря. Спецслужбы продолжают работы по разбору завалов в доме, где в воскресенье утром прогремел мощный взрыв газа. Видео публикует Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось о том, что жители дома в сопровождении сотрудников полиции и МЧС начинают заходить в свои квартиры. Их пускают для того, чтобы они могли взять свои вещи документы.

Напомним, страшное чрезвычайное происшествие случилось в ночь на воскресенье, 16 декабря: в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв газа в доме, который расположен на улице Карла Маркса, 74. В результате происшествия один человек получил погиб, еще троих госпитализировали.