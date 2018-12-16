Жителей начали пускать в квартиры дома после мощного взрыва газа в Вологде

Москва, 16 декабря. Жители дома в Вологде, где прогремел мощный взрыв, возвращаются в свои квартиры. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на слова заместителя мэра Вологды Вадима Цепы.

Жители первого подъезда в сопровождении сотрудников полиции и МЧС начинают заходить в свои квартиры. Их пускают для того, чтобы они могли взять свои вещи документы.

«Там сейчас проверяют [состояние конструкций], чтобы не допустить угрозы жизни [жильцов]. Сейчас жители второго подъезда уже имеют такую возможность. Их сопровождают сотрудники МЧС и полиции», — сообщил Цепа.

По его словам, после проведения всех необходимых проверок будет решаться вопрос о компенсационных выплатах.

В ночь на воскресенье, 16 декабря, в пятиэтажном жилом доме прогремел взрыв газа в доме, который расположен на улице Карла Маркса, 74. В результате происшествия один человек получил погиб, еще троих госпитализировали с травмами.