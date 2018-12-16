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ФАН публикует видео работы спецслужб на месте мощного взрыва газа в Вологде

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ФАН публикует видео работы спецслужб на месте мощного взрыва газа в Вологде

Вологда, 16 декабря. На месте мощного взрыва газа в жилом доме Вологды работают специальные службы. Федеральное агентство новостей публикует видео.

Напомним, в ночь на воскресенье, 16 декабря, в пятиэтажном жилом доме прогремел сильнейший взрыв газа в доме на улице Карла Маркса, 74. В результате происшествия один человек получил смертельные травмы, еще троих госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что мэр Вологды Сергей Воропанов объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе.

Автор: Алексей Громов
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