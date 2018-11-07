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Молодой человек подозревается в развращении трех девочек через соцсети в Вологде

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Молодой человек подозревается в развращении трех девочек через соцсети в Вологде

Вологда, 7 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Вологды, который подозревается в развращении школьниц через соцсеть.

По версии следственных органов, в период с февраля по октябрь текущего года подозреваемый переписывался в социальной сети с девочками 12, 14 и 15 лет и присылал им фотографии интимного характера. Соответствующую информацию передает СУ СК РФ по Вологодской области​​​.

В настоящее время в отношении 21-летнего жителя Вологды возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Автор: Алексей Громов
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