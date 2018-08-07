Движение по проспекту Победы ограничат в Вологде

Вологда, 7 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что движение по Торговой площади и проспекту Победы в Вологде будет ограничено из-за ремонтных работ.

Так, в период с 9 по 13 августа нельзя будет проехать по Торговой площади и проспекту Победы от Батюшкова до Торговой площади в период с 20.00 до 07.00. Соответствующую информацию передает «Вологда.РФ» со ссылкой на данные, полученные в отделе транспорта департамента городского хозяйства.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения при выполнении работ по восстановлению дорожного покрытия будет ограничено движение транспортных средств», — рассказали в департаменте.

Автомобилисты смогут объехать данный участок по улице Мира и проспекту Победы. Планируется, что, в общей сложности, уложат восемь тысяч квадратных метров дорожного полотна.