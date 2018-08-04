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На улице Краснодонцев в Вологде перекроют пешеходный переход
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    На улице Краснодонцев в Вологде перекроют пешеходный переход

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    На улице Краснодонцев в Вологде перекроют пешеходный переход

    Вологда, 4 августа. Пешеходный переход на улице Краснодонцев рядом с домами 52 и 56 будет закрыт для движения с 6 августа. На участке проведут работы по реконструкции теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ЖКХ Вологды.

    Пешеходный переход, ведущий к остановке на противоположной стороне улицы, будет закрыт согласно требованиям безопасности. Подрядчик скроет знаки и установит ограждение. Также ночью фонари возле пешехода работать не будут.

    Ближайший пешеходный переход через улицу Краснодонцев расположен на пересечении с улицей Леднева.

    Автор: Софья Куликова
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