На улице Краснодонцев в Вологде перекроют пешеходный переход

Вологда, 4 августа. Пешеходный переход на улице Краснодонцев рядом с домами 52 и 56 будет закрыт для движения с 6 августа. На участке проведут работы по реконструкции теплосети. Об этом сообщает пресс-служба ЖКХ Вологды.

Пешеходный переход, ведущий к остановке на противоположной стороне улицы, будет закрыт согласно требованиям безопасности. Подрядчик скроет знаки и установит ограждение. Также ночью фонари возле пешехода работать не будут.

Ближайший пешеходный переход через улицу Краснодонцев расположен на пересечении с улицей Леднева.