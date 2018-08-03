Назван новый худрук вологодского драмтеатра

Вологда, 3 августа. Художественным руководителем Вологодского ордена «Знак Почета» государственного драматического театра стал Алексей Ожогин. Соответствующую информацию передает пресс-служба областного департамента культуры и туризма области.

Напомним, конкурс на замещение вакантной должности руководителя Драмтеатра был объявлен 15 июня, а 24 июля комиссия провела развернутое собеседование с каждым из четырех кандидатов. Победителем стал Алексей Ожогин.

В настоящее время он занимает должность режиссера в Московском современном художественном театре и преподает в ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС».