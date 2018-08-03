Меню
Общество
Назван новый худрук вологодского драмтеатра
Весь мир
Захарова назвала вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР
Следующая новость
Загрузка...

    Назван новый худрук вологодского драмтеатра

    61

    Назван новый худрук вологодского драмтеатра

    Вологда, 3 августа. Художественным руководителем Вологодского ордена «Знак Почета» государственного драматического театра стал Алексей Ожогин. Соответствующую информацию передает пресс-служба областного департамента культуры и туризма области.

    Напомним, конкурс на замещение вакантной должности руководителя Драмтеатра был объявлен 15 июня, а 24 июля комиссия провела развернутое собеседование с каждым из четырех кандидатов. Победителем стал Алексей Ожогин.

    В настоящее время он занимает должность режиссера в Московском современном художественном театре и преподает в ФГБОУ ВО «Российский институт театрального искусства — ГИТИС».

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.