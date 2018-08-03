Мотоциклист без прав насмерть разбился в Вологодской области

Вологда, 3 августа. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области в четверг вечером: мотоциклист разбился насмерть. Соответствующую информацию передает пресс-служба УМВД России по области.

Авария случилась в деревне Степурино Грязовецкого района в четверг, 2 августа, около 17.40: 21-летний водитель на мотоцикле «ИЖ» без водительского удостоверения возле дома 10 по улице Полевой врезался в бетонное препятствие у мусорных баков.

Мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также известно, что мотоцикл не был зарегистрирован.