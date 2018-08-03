Меню
Происшествия
Мотоциклист без прав насмерть разбился в Вологодской области
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о надвигающихся ливнях и грозах
Следующая новость
Загрузка...

    Мотоциклист без прав насмерть разбился в Вологодской области

    60

    Мотоциклист без прав насмерть разбился в Вологодской области

    Вологда, 3 августа. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области в четверг вечером: мотоциклист разбился насмерть. Соответствующую информацию передает пресс-служба УМВД России по области.

    Авария случилась в деревне Степурино Грязовецкого района в четверг, 2 августа, около 17.40: 21-летний водитель на мотоцикле «ИЖ» без водительского удостоверения возле дома 10 по улице Полевой врезался в бетонное препятствие у мусорных баков.

    Мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Также известно, что мотоцикл не был зарегистрирован.

    Автор: Алексей Громов
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.