Девушка пострадала при столкновении трех машин под Череповцом

Вологда, 30 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на Кирилловском шоссе в Череповце: столкнулись три машины.

По предварительным данным известно, что водитель иномарки при выезде со второстепенной дороги не пропустил движущееся прямо авто марки Kia. От сильного удара машина вылетела на полосу встречного движения, где врезалась во внедорожник. ДТП произошло в понедельник, 30 июля, в утреннее время суток.

Пострадала пассажирка второй иномарки. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП. Об этом пишет «Официальный сайт Череповца».