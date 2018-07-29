Двое детей пострадали при столкновении машин в Вологде

Вологда, 29 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Вологде: столкнулись две иномарки, два ребенка пострадали. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областного УМВД.

Авария случилась в субботу, 28 июля, около 16.00 на улице Ленинградской. По предварительным данным, 61-летний мужчина за рулем иномарки пренебрег правилами дорожного движения и повернул налево в сторону улицы Южакова, где произошло столкновение с другим авто с 38-летним мужчиной за рулем и двумя детьми в салоне.

Девочки получили травмы, работники скорой помощи незамедлительно их госпитализировали. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.