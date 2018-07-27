Строительство обхода вокруг Вологды завершится в срок

Вологда, 27 июля. Строительство участка обхода вокруг Вологды идет в соответствии с планом. Завершить строительство обхода, который выйдет на трассу «А-114», планируют осенью 2019 года. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в «Instagram».

«Дорожники работают в графике. На сегодня уже выполнено переустройство нескольких газопроводов, ряда высоковольтных линий, сетей связи. В ближайшее время начнётся асфальтирование участка обхода, который выходит на трассу «А-114», — рассказал Кувшинников.

По словам губернатора, строительство обхода вокруг Вологды позволит соединить федеральные трассы и разгрузить транспортный поток через Вологду.

Четвертый этап строительства стартовал летом 2017 года.