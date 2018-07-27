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Строительство обхода вокруг Вологды завершится в срок
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    Строительство обхода вокруг Вологды завершится в срок

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    Строительство обхода вокруг Вологды завершится в срок

    Вологда, 27 июля. Строительство участка обхода вокруг Вологды идет в соответствии с планом. Завершить строительство обхода, который выйдет на трассу «А-114», планируют осенью 2019 года. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в «Instagram».

    «Дорожники работают в графике. На сегодня уже выполнено переустройство нескольких газопроводов, ряда высоковольтных линий, сетей связи. В ближайшее время начнётся асфальтирование участка обхода, который выходит на трассу «А-114», — рассказал Кувшинников.

    По словам губернатора, строительство обхода вокруг Вологды позволит соединить федеральные трассы и разгрузить транспортный поток через Вологду.

    Четвертый этап строительства стартовал летом 2017 года. 

     

    Оценил ход строительства четвёртого этапа обхода Вологды. Дорожники работают в графике. На сегодня уже выполнено переустройство нескольких газопроводов, ряда высоковольтных линий, сетей связи. В ближайшее время начнётся асфальтирование участка обхода, который выходит на трассу «А-114». Завершить строительство обхода планируется осенью следующего года. Это позволит соединить федеральные трассы, разгрузить транспортный поток через Вологду. #губернатор #кувшинников #во35 #вологодскаяобласть #вологда #сергейворонов

    Публикация от Олег Кувшинников (@olegkuvshinnikov)

     

    Автор: Софья Куликова
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