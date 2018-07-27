Движение транспорта ограничат на перекрестке в центре Вологды

Вологда, 27 июля. Участок улицы Герцена на пересечении с Предтеченской улицей перекроют с 17 по 20 августа. На улице Герцена со 2 июля по 31 августа проводятся работы по реконструкции магистральной тепловой сети. Об этом сообщает пресс-служба Вологодской ТЭЦ.

В связи с проведением ремонтных работ с 23.00 17 августа по 06.00 20 августа перекресток улиц Герцена и Предтеченской будет закрыт для движения транспорта.

По данным компании ТГК-2, инженерное оборудование теплосети меняют в связи с его ветхостью. Планируется, что ремонт завершится 31 августа и горячую воду подключат.