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Вертолет санавиации появится в Вологодской области
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    Вертолет санавиации появится в Вологодской области

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    Вертолет санавиации появится в Вологодской области

    Вологда, 26 июля. Санитарный вертолет появится у Вологодской области. Соответствующую информацию передает губернатор Олег Кувшинников.

    «Буквально через несколько дней в регион придет новый санитарный вертолет, оснащенный медицинским модулем, где можно проводить все мероприятия по реанимации больных, — цитирует «Официальный сайт Череповца» Олега Кувшинникова.

    Так, медицинский вертолет позволит в кратчайшие сроки госпитализировать пострадавших из самых труднодоступных населенных пунктов. Из федерального бюджета на приобретение данного воздушного санитарного судна выделено 102 миллиона рублей.

    Ранее сообщалось о том, что регулярные авиарейсы возобновят из Петербурга в Вологду. Об этом рассказал заместитель гендиректора АО «Вологодское авиационное предприятие» Алексей Бобылев.

    Автор: Алексей Громов
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