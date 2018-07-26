Вертолет санавиации появится в Вологодской области

Вологда, 26 июля. Санитарный вертолет появится у Вологодской области. Соответствующую информацию передает губернатор Олег Кувшинников.

«Буквально через несколько дней в регион придет новый санитарный вертолет, оснащенный медицинским модулем, где можно проводить все мероприятия по реанимации больных, — цитирует «Официальный сайт Череповца» Олега Кувшинникова.

Так, медицинский вертолет позволит в кратчайшие сроки госпитализировать пострадавших из самых труднодоступных населенных пунктов. Из федерального бюджета на приобретение данного воздушного санитарного судна выделено 102 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о том, что регулярные авиарейсы возобновят из Петербурга в Вологду. Об этом рассказал заместитель гендиректора АО «Вологодское авиационное предприятие» Алексей Бобылев.