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Происшествия
Легковушка врезалась в машину скорой помощи в Череповце
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    Легковушка врезалась в машину скорой помощи в Череповце

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    Легковушка врезалась в машину скорой помощи в Череповце

    Череповец, 22 июля. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в Череповце.

    Как передает ИА «Вологда Регион», в субботу, 21 июля, автомобиль скорой помощи по улице Максима Горького вез больного в реанимационное отделение, на перекрестке в него врезалась отечественная легковушка.

    Очевидцы сообщают, что водитель скорой помощи с трудом удержал авто на колесах. Известно, что легковушка двигалась на разрешающий сигнал светофора.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия.

    Ранее сообщалось о том, что жителям и гостям Череповца разрешили купаться в трех из шести водоемах. Соответствующие результаты лабораторного контроля качества воды опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

    Автор: Алексей Громов
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