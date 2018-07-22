Легковушка врезалась в машину скорой помощи в Череповце

Череповец, 22 июля. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло в Череповце.

Как передает ИА «Вологда Регион», в субботу, 21 июля, автомобиль скорой помощи по улице Максима Горького вез больного в реанимационное отделение, на перекрестке в него врезалась отечественная легковушка.

Очевидцы сообщают, что водитель скорой помощи с трудом удержал авто на колесах. Известно, что легковушка двигалась на разрешающий сигнал светофора.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось о том, что жителям и гостям Череповца разрешили купаться в трех из шести водоемах. Соответствующие результаты лабораторного контроля качества воды опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.