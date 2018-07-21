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Самосвал протаранил иномарку на трассе Вологда — Новая Ладога
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    Самосвал протаранил иномарку на трассе Вологда — Новая Ладога

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    Самосвал протаранил иномарку на трассе Вологда — Новая Ладога

    Череповец, 21 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Вологодской области: столкнулись четыре автомобиля.

    Как передают «Вести35.РФ», автомобильная авария произошла под Череповцом на трассе Вологда — Новая Ладога. По предварительным данным, самосвал протаранил иномарку, также участниками ДТП стали еще два авто, среди которых — грузовик.

    Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах аварии. На участке образовалась пробка.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 20 июля, в пятиэтажном панельном жилом доме в Вологде: при пожаре пострадала женщина.

    Автор: Алексей Громов
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