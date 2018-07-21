Череповец, 21 июля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в Вологодской области: столкнулись четыре автомобиля.

Как передают «Вести35.РФ», автомобильная авария произошла под Череповцом на трассе Вологда — Новая Ладога. По предварительным данным, самосвал протаранил иномарку, также участниками ДТП стали еще два авто, среди которых — грузовик.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах и причинах аварии. На участке образовалась пробка.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 20 июля, в пятиэтажном панельном жилом доме в Вологде: при пожаре пострадала женщина.