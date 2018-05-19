Сбившего двух пешеходов водителя задержали в Череповце

Вологда, 19 мая. Сотрудники правоохранительных органов в Череповце задержали водителя, который сбил женщину и ребенка и скрылся.

Как передает «Вологда.РФ», дорожно-транспортное происшествие случилось в вечернее время суток 12 мая в Череповце на улице Ленина: легковушка наехала на 60-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, после чего водитель скрылся с места аварии.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение с серьезными травмами.

Правоохранители обнаружили машину ВАЗ-21099 во дворе одного из домов , расположенных на улице Коммунистов. В отношении водителя в настоящее время возбуждено уголовное дело, переедет пресс-служба УМВД России по Вологодской области.