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Сбившего двух пешеходов водителя задержали в Череповце
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    Сбившего двух пешеходов водителя задержали в Череповце

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    Сбившего двух пешеходов водителя задержали в Череповце

    Вологда, 19 мая. Сотрудники правоохранительных органов в Череповце задержали водителя, который сбил женщину и ребенка и скрылся.

    Как передает «Вологда.РФ», дорожно-транспортное происшествие случилось в вечернее время суток 12 мая в Череповце на улице Ленина: легковушка наехала на 60-летнюю женщину и 12-летнюю девочку, после чего водитель скрылся с места аварии.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали пострадавших в медицинское учреждение с серьезными травмами.

    Правоохранители обнаружили машину ВАЗ-21099 во дворе одного из домов , расположенных на улице Коммунистов. В отношении водителя в настоящее время возбуждено уголовное дело, переедет пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

    Автор: Алексей Громов
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