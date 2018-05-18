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Девушка на внедорожнике сбила трехлетнего ребенка в Вологде и скрылась
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    Девушка на внедорожнике сбила трехлетнего ребенка в Вологде и скрылась

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    Девушка на внедорожнике сбила трехлетнего ребенка в Вологде и скрылась

    Вологда, 18 мая. Дорожно-транспортное происшествие случилось в четверг в Вологде: автомобилистка на внедорожнике наехала на трехлетнего ребенка на пешеходном переходе и скрылась.

    Как передает «Комсомольская правда — Вологда», ссылаясь на городской отдел ГИБДД, автомобильное происшествие случилось в четверг, 17 мая, около 17:20 часов у дома № 89 на улице Горького: внедорожник на пешеходном переходе наехал на трехлетнюю девочку.

    Водитель скрылся с места ДТП. Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшую девочку в медицинское учреждение. Правоохранители нашли виновницу аварии, ею оказалась 28-летняя девушка.

    Автор: Алексей Громов
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