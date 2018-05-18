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Юная спортсменка из Вологды стала чемпионкой Европы по ушу
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    Юная спортсменка из Вологды стала чемпионкой Европы по ушу

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    Юная спортсменка из Вологды стала чемпионкой Европы по ушу

    Вологда, 18 мая. Жительницы Вологды Валерия Филатова одержала победу в разделе «нань-цюань» в чемпионате Европы по ушу.

    Как передают «Вести. Вологодская область», XVII чемпионат Европы по ушу проходил в период с 14 по 21 мая в Москве. За звание лучших боролись дети из 29 стран. Так, спортсменка одного из вологодских клубов Валерия Филатова одержала победу в возрастной категории «кадеты» в разделе «нань-цюань» с оценкой 8,55. 

    Отметим, в 2017 году юная спортсменка из Вологды на соревнованиях по восточному единоборству ушу выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

    Юная спортсменка из Вологды стала чемпионкой Европы по ушу

    Автор: Алексей Громов
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