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Налоговая служба рассказала о долгах жителей Череповца
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    Налоговая служба рассказала о долгах жителей Череповца

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    Налоговая служба рассказала о долгах жителей Череповца
    Вологда, 17 мая. Только транспортный налог не выплатили на 50%.

    В ИФНС №12 по Вологодской области привели статистику выплат налогов. Всего череповчане недоплатили в городскую казну 192,6 млн рублей. 

    По информации ИНФС России по Вологодской области, череповецкие автовладельцы задолжали 129,4 млн рублей, при этом всего начислено 321 млн рублей.

    Судебные приставы и правоохранительные органы работают с должниками и долг получается сократить. По данным ИФНС №12, подобные меры эффективны в 80% случаев. Только с начала 2018 года с череповчан взыскали около 40 млн рублей.

    «Одновременно с судебным приказом в службу судебных приставов направляется ходатайство для ограничения выезда физическим лицам за пределы РФ», — сообщил замначальника налоговой инспекции Виктор Мошинский.

    Автор: Алексей Громов
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