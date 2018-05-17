Налоговая служба рассказала о долгах жителей Череповца



Вологда, 17 мая. Только транспортный налог не выплатили на 50%.

В ИФНС №12 по Вологодской области привели статистику выплат налогов. Всего череповчане недоплатили в городскую казну 192,6 млн рублей.

По информации ИНФС России по Вологодской области, череповецкие автовладельцы задолжали 129,4 млн рублей, при этом всего начислено 321 млн рублей.

Судебные приставы и правоохранительные органы работают с должниками и долг получается сократить. По данным ИФНС №12, подобные меры эффективны в 80% случаев. Только с начала 2018 года с череповчан взыскали около 40 млн рублей.