Налоговая служба рассказала о долгах жителей Череповца
Вологда, 17 мая. Только транспортный налог не выплатили на 50%.
В ИФНС №12 по Вологодской области привели статистику выплат налогов. Всего череповчане недоплатили в городскую казну 192,6 млн рублей.
По информации ИНФС России по Вологодской области, череповецкие автовладельцы задолжали 129,4 млн рублей, при этом всего начислено 321 млн рублей.
Судебные приставы и правоохранительные органы работают с должниками и долг получается сократить. По данным ИФНС №12, подобные меры эффективны в 80% случаев. Только с начала 2018 года с череповчан взыскали около 40 млн рублей.
«Одновременно с судебным приказом в службу судебных приставов направляется ходатайство для ограничения выезда физическим лицам за пределы РФ», — сообщил замначальника налоговой инспекции Виктор Мошинский.