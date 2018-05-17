В Вологде расширят проезжую часть на улице Чернышевского 



Вологда, 17 мая. На улице Чернышевского появится «карман» для остановки общественного транспорта.

Дорожные работы у остановки «ул. Лаврова» начнутся уже 18 мая. На это время остановка общественного транспорта сместится ближе к дому №108 по улице Чернышевского. Об этом сообщает администрация города.

Для удобства дорожного движения сделают заездной «карман» для общественного транспорта. Проезжую часть расширят, установят бордюры и сделают посадочную площадку.