Каменный мост в Вологде восстановят уже летом

Вологда, 16 мая. Стоимость реконструкции составит 21 миллион рублей. Задача экспертов – сохранить первоначальный вид моста, при этом сделать конструкцию безопасной.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, планируется убрать кирпичные стены по обе стороны моста, восстановить кованое ограждение. Также в порядок приведут берега реки.

Проект реконструкции предполагает усиление свода моста путем закачивания инъекции специального укрепляющего раствора. Данный метод позволит сохранить внешний вид моста XVIII века. Также восстановят кладку, фасады, свод арок и проезда.

Проектная документация уже готова и одобрена историко-культурной экспертизой. К июлю станет известен подрядчик, который займется восстановлением конструкции.

Пешеходный мост построен в XVIII веке и соединяет площадь Возрождения и улицу Мира. Кладка моста уже начала сыпаться, когда встал вопрос о реконструкции сооружения.