Арматура из-под колес встречной машины пробила стекло иномарки под Вологдой

Вологда, 16 мая. На трассе Вологда – Тихвин в лобовое стекло Skoda влетела арматура. Водитель сломал нос и ушиб лицо.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, металлическое изделие вылетело из-под колес проезжавшего навстречу автомобиля прямо в лобовое стекло. Водитель Skoda Octavia, мужчина 1988 года, получив удар, профессионально сманеврировал и прижался к обочине, чтобы избежать ДТП.

Прибывшие медики диагностировали у мужчины ушиб лица, перелом носа и назначили амбулаторное лечение.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства происшествия.