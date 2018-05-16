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Арматура из-под колес встречной машины пробила стекло иномарки под Вологдой
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    Арматура из-под колес встречной машины пробила стекло иномарки под Вологдой

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    Арматура из-под колес встречной машины пробила стекло иномарки под Вологдой

    Вологда, 16 мая. На трассе Вологда – Тихвин в лобовое стекло Skoda влетела арматура. Водитель сломал нос и ушиб лицо.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, металлическое изделие вылетело из-под колес проезжавшего навстречу автомобиля прямо в лобовое стекло. Водитель Skoda Octavia, мужчина 1988 года, получив удар, профессионально сманеврировал и прижался к обочине, чтобы избежать ДТП.

    Прибывшие медики диагностировали у мужчины ушиб лица, перелом носа и назначили амбулаторное лечение.

    На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и выясняют обстоятельства происшествия.

    Автор: Софья Куликова
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