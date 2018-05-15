Стало известно, когда откроют городской пляж в Вологде
Вологда, 15 мая. Власти Вологды сообщили, что городской пляж начнет работать с 10 июня.
Как сообщает «Комсомольская правда — Вологда» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации, дату открытия городского пляжа, который находится в парке Мира, озвучили в Вологде.
Так, пляж начнет работать с 10 июня текущего года. В настоящее время специалисты благоустраивают территорию, на проведения данных работ выделено 725 тысяч рублей из бюджета города.
«В течение летнего сезона воду в районе пляжа в парке Мира проверяем 7 раз, почву — 4 раза. Как и в прошлые годы, водолазами будет обследовано дно реки, а на самом пляже установлен спасательный пост», — цитируют «Вести.Вологодская область» специалиста отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Татьяну Пугачёву.