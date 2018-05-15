Стало известно, когда откроют городской пляж в Вологде

Вологда, 15 мая. Власти Вологды сообщили, что городской пляж начнет работать с 10 июня.

Как сообщает «Комсомольская правда — Вологда» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе городской администрации, дату открытия городского пляжа, который находится в парке Мира, озвучили в Вологде.

Так, пляж начнет работать с 10 июня текущего года. В настоящее время специалисты благоустраивают территорию, на проведения данных работ выделено 725 тысяч рублей из бюджета города.