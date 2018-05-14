Современную лабораторию физики открыли в Череповце
Вологда, 14 мая. Современную лабораторию физики открыли в рамках проекта «Дети Череповца. Путь к успеху».
Новая лаборатория, где установлено высокотехнологичное оборудование стоимостью более 1,5 миллиона рублей, появилась в Череповце в рамках проекта, финансируемого «Северсталью» при участии управления образования города, фондов «Траектория» и «Дорога к дому», передает gorodche.ru.
«В Череповце не только открываются новые объекты дополнительного образования, но и проходит переоснащение существующих учреждений. Я желаю, чтобы подобного рода проекты были, в первую очередь, полезны для ребят, дабы на практике узнать предметы, которые изучаются в школе, — отметила мэр Елена Авдеева.