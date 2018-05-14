Меню
Общество
 Современную лабораторию физики открыли в Череповце
Новости Сирии
Сирия: шоссе Дамаск — Хомс вновь откроют для движения гражданского транспорта
Следующая новость
Загрузка...

     Современную лабораторию физики открыли в Череповце

    185

     Современную лабораторию физики открыли в Череповце

    Вологда, 14 мая. Современную лабораторию физики открыли в рамках проекта «Дети Череповца. Путь к успеху».

    Новая лаборатория, где установлено высокотехнологичное оборудование стоимостью более 1,5 миллиона рублей, появилась в Череповце в рамках проекта, финансируемого «Северсталью» при участии управления образования города, фондов «Траектория» и «Дорога к дому», передает gorodche.ru.

    «В Череповце не только открываются новые объекты дополнительного образования, но и проходит переоснащение существующих учреждений. Я желаю, чтобы подобного рода проекты были, в первую очередь, полезны для ребят, дабы на практике узнать предметы, которые изучаются в школе, — отметила мэр Елена Авдеева.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.