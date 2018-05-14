Легковушка сбила велосипедиста в столице Коми

Сыктывкар, 14 мая. Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло на дороге в Сыктывкаре.

Как передает «Комиинформ» со ссылкой на данные, полученные в Госавтоинспекции города, ДТП произошло в понедельник, 14 мая, около 8:20 часов утра. Водитель отечественного автомобиля сбил велосипедиста во время движения по улице Лесопарковая со стороны Ручейной в направлении Сысольского шоссе.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение с переломом нескольких позвоночников. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.