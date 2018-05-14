Меню
Общество
Стало известно, когда отремонтируют Красный мост в Вологде
Новости Сирии
Сирия: гражданин Македонии погиб, воюя на стороне террористов
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, когда отремонтируют Красный мост в Вологде

    36

    Стало известно, когда отремонтируют Красный мост в Вологде

    Вологда, 14 мая. Около 50 миллионов рублей необходимо для проведения ремонтных работ Красного моста в Вологде.

    Три дна назад 11 мая Красный мост был закрыт на реконструкцию из-за обрушения плиты со стороны Заречья, после чего власти собрали заседание, на котором обсудили вопрос, связанный с финансированием ремонта переправы. Соответствующие документы были подготовлены в 2009 году, передает «Вологда.РФ».

    «15 мая будет подготовлена смета для проведения капитального ремонта, для того чтобы в кратчайшие сроки провести аукцион на выбор подрядчика. Планируем привлечь финансирование из областного бюджета. Закончить работы постараемся к началу нового учебного года»,  — пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

     

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.