Стало известно, когда отремонтируют Красный мост в Вологде

Вологда, 14 мая. Около 50 миллионов рублей необходимо для проведения ремонтных работ Красного моста в Вологде.

Три дна назад 11 мая Красный мост был закрыт на реконструкцию из-за обрушения плиты со стороны Заречья, после чего власти собрали заседание, на котором обсудили вопрос, связанный с финансированием ремонта переправы. Соответствующие документы были подготовлены в 2009 году, передает «Вологда.РФ».