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Пожар произошел в торговом центре «Северо-Западный» в Череповце
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    Пожар произошел в торговом центре «Северо-Западный» в Череповце

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    Пожар произошел в торговом центре «Северо-Западный» в Череповце

    Череповец, 14 мая. Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник рано утром в Череповце: загорелся торговый комплекс. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Вологодской области.

    Пожар произошел в понедельник, 14 мая, в торговом центре «Северо-Западный», расположенном на улице Ленинградской, передает «Вологда Регион». Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя МЧС около 4:43 часов утра, на место пожара незамедлительно прибыли 12 единиц техники и 36 человек личного состава.

    Огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание около шести часов утра. По предварительным данным, пожар произошел в ТЦ из-за короткого замыкания электропроводки в подсобке. К счастью, информации о пострадавших не поступало, торговый центр в момент возникновения пожара был закрыт.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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