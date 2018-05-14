Пожар произошел в торговом центре «Северо-Западный» в Череповце

Череповец, 14 мая. Чрезвычайное происшествие произошло в понедельник рано утром в Череповце: загорелся торговый комплекс. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Вологодской области.

Пожар произошел в понедельник, 14 мая, в торговом центре «Северо-Западный», расположенном на улице Ленинградской, передает «Вологда Регион». Сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного спасателя МЧС около 4:43 часов утра, на место пожара незамедлительно прибыли 12 единиц техники и 36 человек личного состава.

Огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание около шести часов утра. По предварительным данным, пожар произошел в ТЦ из-за короткого замыкания электропроводки в подсобке. К счастью, информации о пострадавших не поступало, торговый центр в момент возникновения пожара был закрыт.