В Череповце водитель сбил пенсионерку с ребенком и скрылся

Вологда, 13 мая. Ребенок в коме в тяжелом состоянии, бабушка также получила многочисленные травмы и находится в тяжелом состоянии. На поиски направлены весь личный состав полиции.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД города, автомобиль ВАЗ-21099 двигался по Набережной в сторону Советского проспекта, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил 60-летнюю женщину и 12-летнюю девочку. Водитель с места преступления скрылся, автомобиль нашли позднее на Советском проспекте.

Врачи сообщают, что состоянии пострадавших крайне тяжелое. Девочка до сих пор без сознания находится в реанимации нейрохирургического отделения череповецкой детской больницы. У нее диагностировали ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговая травма, закрытый перелом лобной кости, кровоизлияние бедра.

Пенсионерка утром пришла в сознание, однако ее состоянии также тяжелое. Ей назначена длительная операция. У женщины закрытый перелом шейки правого бедра, переломы голени и ребер, тупая травма живота.

Владелец автомобиля установлен, однако находился ли он за рулем в момент аварии неизвестно.