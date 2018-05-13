Меню
Происшествия
Житель Череповецкого района утонул в пруду   
Спорт
Назван лучший бомбардир чемпионата России по футболу
Следующая новость
Загрузка...

    Житель Череповецкого района утонул в пруду   

    93

                        Житель Череповецкого района утонул в пруду   

    Вологда, 13 мая. Около 16.00 12 мая житель Яганово нырнул в пруд, но не вынырнул.

    Как сообщает пресс-служба администрации Череповца, в череповецкую службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина купался в пруду в Яганово и пропал. Прибывшие на место спасатели и водолазы извлекли тело 43-летнего мужчины из пруда. Причины происшествия на данный момент уточняются.

    «По словам очевидцев, погибший любил нырять в этом пруду, при этом длительное время оставался под водой, глубоко заныривал», — рассказал директор службы спасения Дмитрий Санакоев.

    Тело мужчины передали сотрудникам полиции для уточнения обстоятельств.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.