                    Житель Череповецкого района утонул в пруду   

Вологда, 13 мая. Около 16.00 12 мая житель Яганово нырнул в пруд, но не вынырнул.

Как сообщает пресс-служба администрации Череповца, в череповецкую службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина купался в пруду в Яганово и пропал. Прибывшие на место спасатели и водолазы извлекли тело 43-летнего мужчины из пруда. Причины происшествия на данный момент уточняются.

«По словам очевидцев, погибший любил нырять в этом пруду, при этом длительное время оставался под водой, глубоко заныривал», — рассказал директор службы спасения Дмитрий Санакоев.

Тело мужчины передали сотрудникам полиции для уточнения обстоятельств.