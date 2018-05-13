Вологжанин обнаружил гранаты на чердаке жилого дома

Вологда, 13 мая. В Великом Устюге владелец частного дома прибирался на чердаке и обнаружил гранаты времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, в процессе уборки мужчина обнаружил газетный сверток с двумя гранатами у себя на чердаке. Мужчина оставил сверток и сообщил о находке в экстренные службы.

Сотрудники правоохранительных органов и инженерно-техническая группа вологодского ОМОН Росгвардии прибыли на место незамедлительно. Также в операции приняли участие бойцы вневедомственной охраны, которые обеспечили безопасность населения. Специалисты обследовали предметы и заключили, что мужчина нашел две ручные гранаты ргд-33 выпуска 1941 год.

Гранат могут представлять угрозу для жизни населения, поэтому сотрудники службы изъяли находку и уничтожили гранаты в законном порядке.