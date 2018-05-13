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Вологжанин обнаружил гранаты на чердаке жилого дома
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    Вологжанин обнаружил гранаты на чердаке жилого дома

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    Вологжанин обнаружил гранаты на чердаке жилого дома

    Вологда, 13 мая. В Великом Устюге владелец частного дома прибирался на чердаке и обнаружил гранаты времен Великой Отечественной войны.

    Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области, в процессе уборки мужчина обнаружил газетный сверток с двумя гранатами у себя на чердаке. Мужчина оставил сверток и сообщил о находке в экстренные службы.

    Сотрудники правоохранительных органов и инженерно-техническая группа вологодского ОМОН Росгвардии прибыли на место незамедлительно. Также в операции приняли участие бойцы вневедомственной охраны, которые обеспечили безопасность населения.  Специалисты обследовали предметы и заключили, что мужчина нашел две ручные гранаты ргд-33 выпуска 1941 год.

    Гранат могут представлять угрозу для жизни населения, поэтому сотрудники службы изъяли находку и уничтожили гранаты в законном порядке.

    Автор: Софья Куликова
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