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Презентация второй книги о детях войны прошла в Череповце
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    Презентация второй книги о детях войны прошла в Череповце

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    Презентация второй книги о детях войны прошла в Череповце

    Вологда, 12 мая. Книга «Трудное время наше» посвящена воспоминаниям детей войны, всего в книге 64 истории.

    Презентация второго здания книги «Трудное время наше» прошло в Доме книги и кино «Комсомолец», сообщает «Череповец». В книге всего 50 страниц, на которых рассказаны 64 истории и переживания детей Великой Отечественной войны.

    «Великая Отечественная война — это в первую очередь героизм, мужество наших предков. Но также это и горе, утраченное детство. Наша память должна хранить эти трагические истории», — прокомментировала презентацию мэр Череповца Елена Авдеева.

    В «Комсомольце» присутствующим показали фильм ««Войной украденное детство» и вручили экземпляры книги.

    Автор: Софья Куликова
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