Презентация второй книги о детях войны прошла в Череповце

Вологда, 12 мая. Книга «Трудное время наше» посвящена воспоминаниям детей войны, всего в книге 64 истории.

Презентация второго здания книги «Трудное время наше» прошло в Доме книги и кино «Комсомолец», сообщает «Череповец». В книге всего 50 страниц, на которых рассказаны 64 истории и переживания детей Великой Отечественной войны.

«Великая Отечественная война — это в первую очередь героизм, мужество наших предков. Но также это и горе, утраченное детство. Наша память должна хранить эти трагические истории», — прокомментировала презентацию мэр Череповца Елена Авдеева.

В «Комсомольце» присутствующим показали фильм ««Войной украденное детство» и вручили экземпляры книги.