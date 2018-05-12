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Часть пешеходного Красного моста обрушилась в Вологде
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    Часть пешеходного Красного моста обрушилась в Вологде

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    Часть пешеходного Красного моста обрушилась в Вологде

    Вологда, 12 мая. В дежурную часть Вологды поступило сообщение об обрушении одной из плит Красного моста 11 мая в 18.40.

    Сообщение об обрушении одной из пяти плит перекрытия вместе с асфальтом пешеходного моста поступило в дежурную часть вечером 11 мая. На место выехали экстренные службы. Оперативная группа первого отряда ФПС по Вологодской области и аварийно-спасательный отряд Центра гражданской защиты населения осмотрели территорию обрушения и убедились, что никто не пострадал. Место обрушения огорожено, на месте дежурит отряд спасателей и полиции.

    Администрация города поручила немедленно приступить к восстановительным работам и отремонтировать пешеходный мост в ближайшие сроки.

    Автор: Софья Куликова
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