Часть пешеходного Красного моста обрушилась в Вологде

Вологда, 12 мая. В дежурную часть Вологды поступило сообщение об обрушении одной из плит Красного моста 11 мая в 18.40.

Сообщение об обрушении одной из пяти плит перекрытия вместе с асфальтом пешеходного моста поступило в дежурную часть вечером 11 мая. На место выехали экстренные службы. Оперативная группа первого отряда ФПС по Вологодской области и аварийно-спасательный отряд Центра гражданской защиты населения осмотрели территорию обрушения и убедились, что никто не пострадал. Место обрушения огорожено, на месте дежурит отряд спасателей и полиции.

Администрация города поручила немедленно приступить к восстановительным работам и отремонтировать пешеходный мост в ближайшие сроки.