Туристический сезон стартовал в Вологодской области

Вологда, 11 мая. Около 200 000 туристов приедут в летний период в Кириллово-Белозерский музей-заповедники и его филиалы в Вологодской области.

Как передает информационное агентство «Вологда Регион», первый теплоход с туристами сделал остановку в Горицах. В текущем месяце Кириллово-Белозерский музей-заповедник уже начал принимать с теплоходов первых туристов.

Генеральный директор Кириллово-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов отметил, что для безопасности туристов были приняты все необходимые меры. Кроме этого, он сообщил, что реставрационные работы некоторых башен не создадут дискомфорт для туристов.

Напомним, депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает введение субсидирования межрегиональных рейсов из аэропорта «Пулково».