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Прокуратура требует закрыть ТЦ «Золотое кольцо» в Череповце
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    Прокуратура требует закрыть ТЦ «Золотое кольцо» в Череповце

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    Прокуратура требует закрыть ТЦ «Золотое кольцо» в Череповце

    Череповец, 11 мая. Прокуратура Череповца направила исковое заявление в суд о закрытии ТЦ «Золотое кольцо» из-за нарушений требований пожарной безопасности. 

    Как сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе прокуратуры Вологодской области, в торговом центре «Золотое кольцо» после проверок установлено, что руководство не обеспечило ТЦ исправным оборудованием автоматических установок пожарной сигнализации.

    Также не было обработки огнезащитными материалами одного из помещений здания. Прокуратура направила соответствующий иск в суд в связи с обнаруженными нарушениями, которые являются угрозами для жизни и здоровья посетителей и работников.

    Автор: Алексей Громов
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