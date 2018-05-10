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Тело пропавшего пенсионера обнаружили под Череповцом
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    Тело пропавшего пенсионера обнаружили под Череповцом

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    Тело пропавшего пенсионера обнаружили под Череповцом

    Череповец, 10 мая. Тело мужчины, который ушел из дома шесть дней назад, обнаружено под Череповцом. Об этом сообщает cherinfo со ссылкой на данные, полученные в управлении СК РФ по Вологодской области.

    Пенсионер ушел из дома, расположенного в дачном поселке Хемалда, и не вернулся. Тело 76-летнего мужчины обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один» 8 мая на дороге, ведущей из Хемалды в Череповец.

    Родственники пенсионера сообщили, что он отправился за продуктами в Череповец пешком. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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