Тело пропавшего пенсионера обнаружили под Череповцом

Череповец, 10 мая. Тело мужчины, который ушел из дома шесть дней назад, обнаружено под Череповцом. Об этом сообщает cherinfo со ссылкой на данные, полученные в управлении СК РФ по Вологодской области.

Пенсионер ушел из дома, расположенного в дачном поселке Хемалда, и не вернулся. Тело 76-летнего мужчины обнаружили волонтеры поисково-спасательного отряда «Ты не один» 8 мая на дороге, ведущей из Хемалды в Череповец.

Родственники пенсионера сообщили, что он отправился за продуктами в Череповец пешком. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.