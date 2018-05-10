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Житель Вологодской области погиб при пожаре в доме
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    Житель Вологодской области погиб при пожаре в доме

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    Житель Вологодской области погиб при пожаре в доме

    Вологда, 10 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Вологодской области вчера: мужчина погиб при пожаре в деревне Алферовская Харовского района.

    Как передает «Вологда.РФ», пожар произошел в одноэтажный рубленный дом в ночное время суток. Около 3:40 часов пламя полностью охватило весь дом. На место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники 19 пожарно-спасательной части Харовского района.

    Пожар произошел из-за того, что мужчина, хозяин дома, решил покурить в помещении. Он сумел выбраться из загоревшегося дома, однако его брат не смог спастись. Тело погибшего обнаружили около семи часов утра.

    Автор: Алексей Громов
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