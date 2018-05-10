Меню
Общество
Праздничным салютом завершился День Победы в Вологде
Общество
В России могут ввести наказание за привлечение подростков к митингам
Следующая новость
Загрузка...

    Праздничным салютом завершился День Победы в Вологде

    33

    Праздничным салютом завершился День Победы в Вологде

    Вологда, 10 мая. Праздничный салют состоялся вчера на площади Революции в Вологде в рамках празднования Дня Победы.

    Праздничный фейерверк, посвященный празднованию 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне, порадовал жителей и гостей Вологды. Соответствующую информацию передает ИА «Вологда Регион».

    Так, салют прошел в среду, 9 мая, на площади Революции. Для горожан подготовили трехчастную композицию о мирной жизни, войне и Победе: светлые залпы мирной весны 1941 года сменились беспорядочными взрывами и хлопками, что символизировало начало войны.

    Напомним, депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает введение субсидирования межрегиональных рейсов из аэропорта «Пулково».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.