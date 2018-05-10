Праздничным салютом завершился День Победы в Вологде

Вологда, 10 мая. Праздничный салют состоялся вчера на площади Революции в Вологде в рамках празднования Дня Победы.

Праздничный фейерверк, посвященный празднованию 73 годовщины победы в Великой Отечественной войне, порадовал жителей и гостей Вологды. Соответствующую информацию передает ИА «Вологда Регион».

Так, салют прошел в среду, 9 мая, на площади Революции. Для горожан подготовили трехчастную композицию о мирной жизни, войне и Победе: светлые залпы мирной весны 1941 года сменились беспорядочными взрывами и хлопками, что символизировало начало войны.

Напомним, депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении проект закона, который предусматривает введение субсидирования межрегиональных рейсов из аэропорта «Пулково».