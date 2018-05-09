Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли в Вологде



Вологда, 9 мая. На площади Революции состоялся парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

Торжественные мероприятия начались в 10.00. Колонна из тысячи военнослужащих, курсантов, спасателей, полицейских, юнармейцев, воспитанников детского морского центра «Меридиан» и студентов прошла по центральным улицам города в сторону площади Революции.

После прохода колонны, 70 волонтеров вынесли на площадь огромное знамя победы.

За ними проследовала колонна «Бессмертного полка». В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие восемь тысяч человек. Участники прошли по площади с портретами дедов и прадедов, которые участвовали Великой Отечественной войне.