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Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли в Вологде
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    Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли в Вологде

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    Парад Победы и шествие «Бессмертного полка» прошли в Вологде
    Вологда, 9 мая. На площади Революции состоялся парад Победы и шествие «Бессмертного полка».

    Торжественные мероприятия начались в 10.00. Колонна из тысячи военнослужащих, курсантов, спасателей, полицейских, юнармейцев, воспитанников детского морского центра «Меридиан» и студентов прошла по центральным улицам города в сторону площади Революции.

    После прохода колонны, 70 волонтеров вынесли на площадь огромное знамя победы.

    За ними проследовала колонна «Бессмертного полка». В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие восемь тысяч человек. Участники прошли по площади с портретами дедов и прадедов, которые участвовали Великой Отечественной войне.

    Автор: Софья Куликова
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