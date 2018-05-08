Череповецкий суд разрешил открыть ТЦ «Рассвет» 



Череповец, 8 мая. Череповецкий суд рассмотрел заявление руководства ТЦ о снятии запрета на работу «Рассвета».

В результате повторной проверки эксперты пришли к выводу, что все нарушения устранены и ТЦ «Рассвет» может продолжить работу.

«Все здание обследовано, проверены основные системы пожаротушения. На основании заключения специалиста я полагаю, что ходатайство можно удовлетворить. Здание не представляет опасности для сотрудников и посетителей», — заключил помощник прокурора Череповца Роман Яковлев.

Торговый комплекс закрыли 28 апреля 2018 года в связи с многочисленными нарушениями правил пожарной безопасности.

На данный момент здание полностью безопасно и готово к эксплуатации. Средства пожарной безопасности отремонтированы и приведены в рабочее состояние. Сигнализация работает, есть пожарные датчики, ручные извещатели на всех этажах исправны, все работает, как и положено, в автоматическом режиме, об этом сообщила инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ирина Зиновьева.

