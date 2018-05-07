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Названа дата завершения отопительного сезона в Вологде
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    Названа дата завершения отопительного сезона в Вологде

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    Названа дата завершения отопительного сезона в Вологде

    Вологда, 7 мая. Жителей Вологды предупредили, что с 10 мая планируется завершение отопительного сезона.

    Соответствующую информацию передает «gorodvo.ru» со ссылкой на данные, полученные от мэра города Сергея Воропанова на еженедельной пресс-конференции 7 мая. Он отметил:

    «Среднесуточные температуры позволяют нам отключить отопление на летний период. С 14 мая мы будем поэтапно останавливать котельные и проводить сезонные ремонтные работы, также запланирована масштабная замена части магистрального трубопровода в центре Вологды».

    Так, с 10 мая планируется завершить отопительный сезон в связи с устойчивыми среднесуточными плюсовыми температурами.

    Автор: Алексей Громов
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